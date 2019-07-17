“نيسان” تتحضر لإطلاق Juke الجديدة كلياً

2019/07/17 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة “نيسان” اليابانية لإطلاق النموذج الجديد من سيارات Juke الكروس أوفر، بتصميم فريد وجديد كليا.ومن أبرز ما سيميز هذه المركبة هو التصميم الغريب لشكل المصابيح التي ستأتي بشكل حرف V، وتعمل بتقنيات LED، والأبواب التي تفتح إلى الخلف والأعلى، بصورة تشبه حركة أبواب سيارات “لامبورغيني” الرياضية.أما قمرة السيارة فستأتي غاية في العصرية، …

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