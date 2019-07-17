2019/07/17 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: رفع البسطات والأكشاك من سوق الكرادة... فما مصير أصحاب الأرزاق؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 16:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو: رفع البسطات والأكشاك من سوق الكرادة... فما مصير أصحاب الأرزاق؟) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو: رفع البسطات والأكشاك من سوق الكرادة... فما مصير أصحاب الأرزاق؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).