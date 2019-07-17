الكشف عن تلاعب بالكلف التخمينية لبناء مدارس بالديوانية

2019/07/17 | 16:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف مجلس محافظة الديوانية، الأربعاء، عن وجود تلاعب بالكلف التخمينية لبناء المدارس ضمن خطة مشاريع 2019، مبينا ان الخطة تقضي ببناء مدارس مشابه لأخرى بنيت قبل عام وآيلة للسقوط.وقالت عضو المجلس زينب العابدي لـ/ المعلومة /، ان “خطة مشاريع 2019 خصصت مليار و 20 مليون لبناء المدرسة الواحدة سعة 12 صف”.[…]

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