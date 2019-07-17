العطار : مباحثات عراقية – فلسطينية لتوطيد العلاقات الاقتصادية

2019/07/17 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث عضو المجلس الاقتصادي العراقي غدير العطار برفقة عدد من رجال الأعمال والشخصيات الاقتصادية العراقية مع الوفد الفلسطيني الدي يزور العراق حالياً تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية”.وذكر العطار في بيان صحفي بأن”الوفد الفلسطيني برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتيه والوفد المرافق له بحث مع أعضاء المجلس الاقتصادي العراقي ورؤساء الهيئات الاقتصادية والاستثمارية والمالية في العراق توطيد […]

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