النفط يعود للارتفاع بعد تراجع كبير

2019/07/17 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد تراجع كبير سجلته في الجلسة السابقة، عقب بيانات أظهرت هبوط مخزونات النفط الأمريكية أقل من المتوقع.

وبحلول الساعة 06:36 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت عقود الخام الأمريكي بواقع 12 سنتا إلى 57.68 دولار، بعد أن هبطت الثلاثاء بنسبة 3.3%..

في حين صعدت، عقود خام "برنت" بواقع 26 سنتا إلى 64.60 دولار للبرميل، وكانت عقود الخام العالمي قد انخفضت بنسبة 3.2% في الجلسة السابقة.

وقال معهد البترول الأمريكي، إن مخزونات الخام انخفضت بواقع 1.4 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 12 يوليو، إلى 460 مليونا، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.



وإذا تأكد الانخفاض فإنه سيكون التراجع الأسبوعي الخامس على التوالي، وهو الأطول منذ بداية 2018.

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