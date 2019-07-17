اسايش اربيل: مقتل موظف بالقنصلية التركية ومدني واصابة شخص بهجوم مسلح

2019/07/17 | 16:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت اسايش اربيل ، مقتل موظف في القنصلية التركية ومواطن بهجوم مسلح في عاصمة الاقليم.وذكر بيان لمديرية الاسايش، "وقع هجوم مسلح داخل مطعم في اربيل ، وللأسف اسفر الهجوم عن مقتل موظف بالقنصلية التركية ومواطن، بينما اصيب شخص اخر".وتابع، "في الوقت ذاته، نود ان نطمئن اهالي اربيل وخصوصاً الدبلوماسيين، اننا لن نمسح لاي احد بزعزعة الأمن والاستقرار في اقليم كوردستان، وفتحتنا تحقيقاً في الحادث وسينال الجناة عقابهم العادل".

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