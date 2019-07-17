مستشار عبد المهدي: هذا ما تريده إيران من العراق

2019/07/17 | 16:22

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سومر نيوز: بغداد..



سلط مستشار رئيس مجلس الوزراء عبدالحسين الهنين الضوء، على إدارة الحكومة وأسلوبها في التعامل مع الملفات...

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