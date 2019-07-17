بغداد اليوم تنشر صورًا من موقع الهجوم على موظفين بالقنصلية التركية في اربيل

2019/07/17 | 16:22

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بغداد اليوم - كردستان

بغداد اليوم

بغداد اليوم - اربيل

كشف مصدر امني كردي ، الاربعاء 17 تموز 2019، عن تفاصيل حادثة الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في اربيل .

وقال المصدر ان " مسلحين اثنين مجهولين هاجموا مطعم ومقهى هوكاباز الذي تواجد فيه الدبلوماسيين الاتراك بعد اطلاق ا

بغداد اليوم - بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، الأربعاء، 17 تموز، 2019، امراً ديوانياً بترقية الضباط والاعوان المستحقين بجهاز مكافحة الارهاب.

وأعلن إعلام جهاز مكافحة الارهاب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن

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