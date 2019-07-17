2019/07/17 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية العراقية تدين حادثة اغتيال نائب القنصل التركي بأربيل واثنان من مرافقيه) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية العراقية تدين حادثة اغتيال نائب القنصل التركي بأربيل واثنان من مرافقيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).