الكشف عن تلاعب بالكلف التخمينية لبناء مدارس بالديوانية

2019/07/17 | 16:24

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بغداد :سومر نيوز

كشف مجلس محافظة الديوانية، الأربعاء، عن وجود تلاعب بالكلف التخمينية لبناء المدارس ضمن خطة مشاريع 2019،...

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