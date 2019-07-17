2019/07/17 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أجلت الجهة المنظمة، لحفل الفنان كاظم الساهر، المقرر مساء اليوم، في مدينة جدة، موعد الحفل إلى يوم غد الخميس بسبب خسوف القمر.

وأعلن المشرفون على فعالية جدة، وهي سلسلة فعاليات فنية وترفيهية تقام في المدينة الساحلية حاليًا، أن الحفل سيقام يوم غد الخميس في ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وأكد...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تؤجل حفلا لـــ "كاظم الساهر" ..) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تؤجل حفلا لـــ "كاظم الساهر" ..) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).