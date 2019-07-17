2019/07/17 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل / خطوة برس اعلنت مديرية الاسايش في اربيل ، اليوم الاربعاء، عن فتحها تحقيقا بحادثة مقتل موظفين في القنصلية التركية باربيل ، فيما أكدت انها لن تسمح بزعزعة الامن في الاقليم.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه وقع اليوم حادث إطلاق نار أمام مطعم في مدينة اربيل ، وببالغ الأسف، أودى بحياة موظف في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسايش اربيل تعلن فتحها تحقيقا بمقتل موظفين بالقنصلية التركية وكالة خطوة برس.

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