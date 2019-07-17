2019/07/17 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل لاعب المنتخب العراقي السابق ياسر قاسم إلى أتفاق شبه نهائي مع نادي اوربيرو السويدي لتمثيل الفريق في الموسم المقبل قادما من فريق نورثهامبتون تاون الأنكليزي.وقال مصدر مقرب من اللاعب لوكالة وطن للانباء :” ان ياسر قاسم أبدى موافقته بشكل رسمي على عرض النادي السويدي برغبة منه للعودة إلى الأضواء ، بعد أن غاب نجمه […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسر قاسم يقترب من اوربيرو السويدي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ياسر قاسم يقترب من اوربيرو السويدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).