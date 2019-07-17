2019/07/17 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ رئم عادل لم تكتفِ الكاتبة العراقية #شمم_بيرم بالبقاء في خانة كُتاب البلاد الذين يدونون ويطبعون فحسب، فصاحبة «قديسة الغي ورازقي وهاشتاك زهري”، فضَّلت الدخول عملياً إلى عالم التوعية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نوادي القراءة النسائية في بغداد تُنافس صالونات التجميل.. نظرة عن قُرب) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نوادي القراءة النسائية في بغداد تُنافس صالونات التجميل.. نظرة عن قُرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).