2019/07/17 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حامد_فضل_الله النفاق الكبير1كيف تكشف السياسة و الاعلام عن قيمنايورجن تودينهوفر2تقديم وعرض د.حامد فضل الله برلينصدر في عام 2019 عن دار "بروبيلين" كتاب بالعنوان أعلاه للكاتب الألماني يورغن تودينهوفر، والكتاب من الحجم المتوسط ويقع في 328 صفحة، ويحتوي على واحد وعشرين فصلا و بجانب عنوان كل فصل، عناوين فرعية كثيرة، ثم الخاتمة.الكتاب عبارة عن تقارير عديدة من مواقع المناطق الملتهبة و من مناط......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#حامد فضل الله - النفاق الكبير - كيف تكشف السياسة و الاعلام عن قيمنا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#حامد فضل الله - النفاق الكبير - كيف تكشف السياسة و الاعلام عن قيمنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).