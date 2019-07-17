بريطانيا تنفي زيادة حجم قواتها في المنطقة

2019/07/17 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت السفارة البريطانية في طهران ما نشرته بعض وسائل الاعلام بشأن

زيادة حجم القوات البريطانية في المنطقة بشكل عام.وافادت السفارة البريطانية في حسابها على تويتر نقلا عن مذكرة لوزارة

دفاع هذا البلد بان السفن التي تبحر الى الخليج الفارسي ستحل محل

السفن الاخرى وفقا لعملية دورية وبالتالي فان حجم قواتنا في المنطقة

لن تزداد بشكل عام خلافا لما قامت بعض وسائل الاعلام بايحائه في بهذا

الشان.

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