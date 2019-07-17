اول تعليق من الخارجية العراقية على مقتل دبلوماسيين اتراك

2019/07/17 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تنسق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل مقتل دبلوماسي تركي في أربي...

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