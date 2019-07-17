الأسايش تصدر بياناً حول مقتل دبلوماسي تركي في أربيل

2019/07/17 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أصدرت مديرية أسايش أربيل بيانا حول الهجوم المسلح الذي وقع في مطعم بالمدينة وقتل فيه دبلوماسي تركي.

وقالت الاسايش في البيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "هجوما مسلحا وقع اليوم الاربعاء في مطعم في اربيل واسفر عن مقتل احد العاملين في القنصلية التركية ومواطن آخر واصابة شخص".وادانت الاسايش بشدة هذه الحادثة وعزت عوائل الضحايا فإننا نطمئن مواطني اربيل والمقيمين فيها وبالأخص الدبلوماسيين بأننا لن نسمح بأن يتزعزع الأمن والاستقرار في المدينة وقد بدأت التحقيقات وسينال الجناة جزاءهم العادل".



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