2019/07/17 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور..موقع حادثة مقتل نائب القنصل التركي في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المعلومة الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 16:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور..موقع حادثة مقتل نائب القنصل التركي في اربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور..موقع حادثة مقتل نائب القنصل التركي في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).