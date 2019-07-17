2019/07/17 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحج، ازدياد عدد الحجاج الموفدين للديار المقدسة الى 6011 حاجا منهم 4192 بالمدينة المنورة و 1819 حاجا في مكة المكرمة./انتهى

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