مسرور بارزاني: سيكون هناك المزيد من المحادثات لحل المشاكل بين بغداد واربيل

2019/07/17 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان أن اللجان المشتركة بين أربيل وبغداد، ستزيد قريباً من محادثاتها بهدف التوصل إلى حل جذري للمشاكل العالقة.وذكر مجلس وزراء اقليم كردستان في بيان صحفي ” ان بارزاني التقى، اليوم، وفداً عسكرياً ودبلوماسياً بريطانياً، يزور إقليم كردستان يتألف من الجنرال سير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق […]

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