الخارجية العراقية تدين استهداف دبلوماسيا تركيا في اربيل

2019/07/17 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

ادانت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاربعاء حادثة استهداف الدبلوماسي التركي في اربيل .

الخارجية وفي بيان مقتضب لها اطلعت “الاتجاه برس” عليه , ذكرت انها تدين الحادث الذي طال دبلوماسيا تركيا في اربيل ومعه مرافقا عراقيا وجريح واحد .

واضاف البيان ان الخارجية مستمرة بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادثة .

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