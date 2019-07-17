شرطة البصرة: تظاهرات الحكمة ستكون قرب مبنى الحكومة المحلية

2019/07/17 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد شرطة محافظة البصرة، الفريق رشيد فليح، إن تظاهرات تيار الحكمة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل ستكون قرب ديوان المحافظة.

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