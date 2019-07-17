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الخارجية العراقية تدين حادث مقتل الدبلوماسي التركي ومرافقه العراقي في أربيل


الخارجية العراقية تدين حادث مقتل الدبلوماسي التركي ومرافقه العراقي في أربيل
2019/07/17 | 16:41
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بدر نيوز/ بغداد …

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