الاقتصاد النيابية تشكيل لجنة لإنهاء سطوة العوائل على شركات وزارة الصناعة والمعادن

2019/07/17 | 16:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، الاربعاء، تشكيل لجنة فرعية لإنهاء سطوة الأحزاب والعوائل على شركات وزارة الصناعة والمعادن.وقال الخزعلي لـ /المعلومة /، إن “لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب شكلت لجنة فرعية للتحقيق بقضية استيلاء عوائل وأحزاب على شركات وزارة الصناعة والمعادن”.وأضاف أن “اللجنة ستباشر عملها خلال […]

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