2019/07/17 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلنت مديرية مكافحة إجرام قضاء الغراف في ذي قار، اليوم الاربعاء، عن القبض على ثلاثة متهمين بارتكاب جريمة سرقة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه “من خلال المتابعة وجمع المعلومات توجهت أصابع الاتهام الى المتهم ( ح .ع .م ) البالغ من العمر 19 عاما،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 متهمين بجريمة سرقة في ذي قار وكالة خطوة برس.

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