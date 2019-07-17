أول رد رسمي من أربيل بشأن مقتل دبلوماسي تركي في أربيل

2019/07/17 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أصدرت مديرية أسايش أربيل، اليوم الاربعاء، بيانا حول الهجوم المسلح الذي وقع في مطعم بالمدينة وقتل فيه دبلوماسي تركي.وقالت الاسايش في البيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه اليوم ان “هجوما مسلحا وقع اليوم الاربعاء في مطعم في اربيل واسفر عن مقتل احد العاملين في القنصلية التركية ومواطن آخر واصابة شخص”.واضاف البيان” ندين بشدة هذه الحادثة وعزت عوائل الضحايا فإننا نطمئن مواطني اربيل والمقيمين فيها وبالأخص الدبلوماسيين بأننا لن نسمح بأن يتزعزع الأمن والاستقرار في المدينة وقد بدأت التحقيقات وسينال الجناة جزاءهم العادل”.

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