الخارجية التركية تؤكد مقتل احد موظفيها في اربيل

2019/07/17 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الخارجية التركية مقتل احد موظفيها خلال تواجده خارج مبنى القنصلية التركية بمدينة اربيل ،واشارت الى استمرار التواصل مع السلطات الامنية العراقية لكشف ملابسات الحادث./انتهى

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