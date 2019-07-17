2019/07/17 | 16:53

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بغداد اليوم- نينوى

اعلن الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن، الأربعاء، القبض على 6 متهمين بالسرقة في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

وقال معن في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "مديرية مكافحة إجرام قيادة شرطة نينوى وبناءً على اوامر قبض صادرة عن القضاء اعتقلت ٦ متهمين، خمسة منهم تم القبض عليهم خلال محاولتهم سرقة دار في منطقة حي السكر في الجانب الايسر لمدينة الموصل والسادس تم القبض عليه وضبط بحوزته مبلغ مليونين دينار عراقي".

وبين ان "الاخير قام بسرقة المبلغ المذكور من احد الدور السكنية، وقد تم القبض عليه أيضا في أيسر مدينة الموصل".

بغداد اليوم - كردستان

كشف مصدر مطلع في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، عن قيام وزارة الداخلية في الإقليم بتعطيل موقع "فيسبوك" في مناطق كردستان.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الداخلية في إقليم كردستان قرر تعطيل مو

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية اسايش أربيل، اليوم الأربعاء، بيانا حول الهجوم المسلح الذي وقع في مطعم باربيل ، راح ضحيته أحد الدبلوماسيين الاتراك، بالإضافة الى مرافق عراقي، واسفر أيضا عن إصابة عراقي اخر.

وقالت الاسايش في بيان تلقته "بغداد ا

بغداد اليوم - اربيل

كشف مصدر امني كردي ، الاربعاء 17 تموز 2019، عن تفاصيل حادثة الهجوم على الدبلوماسيين الاتراك في اربيل .

وقال المصدر ان " مسلحين اثنين مجهولين هاجموا مطعم ومقهى هوكاباز الذي تواجد فيه الدبلوماسيين الاتراك بعد اطلاق ا

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