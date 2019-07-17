2019/07/17 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التركي: اتصالتنا مستمرة مع الحكومة العراقية والمسؤولين الاكراد للقبض على مرتكبي هجوم اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/17 | 16:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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