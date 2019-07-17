إقالة إمام مسجد سعودي ناشد الملك سلمان تخفيض الضرائب

2019/07/17 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أقالت وزارة الأوقاف السعودية خطيب وإمام مسجد بعد مطالبته الملك سلمان وولي عهده "محمد بن سلمان" بتخفيف الضرائب على المواطنين والمقيمين، حسبما أكد

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