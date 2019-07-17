تحديد موعد نهائي الكأس بين الزوراء والكهرباء

2019/07/17 | 16:54

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بغداد :سومر نيوز

حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد نهائي كأس العراق بين فريقي الزوراء والكهرباء.

وقالت اللجنة ان ا...

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