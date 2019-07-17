2019/07/17 | 16:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحديد موعد نهائي الكأس بين الزوراء والكهرباء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد نهائي كأس العراق بين فريقي الزوراء والكهرباء.
وقالت اللجنة ان ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
تحديد موعد نهائي الكأس بين الزوراء والكهرباء) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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