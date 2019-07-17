ادمانك للأجهزة الذكية ينعكس على طفلك …. هذه هي النتيجة

2019/07/17 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

خلصت دراسة علمية جديدة إلى وجود صلة بين الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية من قبل الآباء والأمهات والمشكل...

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