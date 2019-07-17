الخارجية العراقية تدين الحادث الذي طال الدبلوماسية التركية

2019/07/17 | 16:55

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمدالصحاف ، "ندين الحادث الذي طال دبلوماسياً تركياً في أربيل ومعه مرافقاً عراقياً وجريح واحد".

وأضاف "مستمرون بالتنسيق مع الجهات الرسمية للوقوف على تفاصيل الحادث".

يذكر ان وزارة الخارجية التركية اعلنت في وقت سابق من، اليوم الأربعاء، مقتل أحد موظفيها بهجوم مسلح في محافظة أربيل.

انتهى .



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