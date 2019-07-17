الشرطة الاتحادية تصدر بياناً حول منتسبيها ممن لم يتسلموا رواتبهم لفترات طويلة

2019/07/17 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أصدرت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الأربعاء، بياناً بشأن منتسبيها ممن لم يتسلموا رواتبهم لفترات طويلة.وقالت القيادة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، انه “لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة المناشدات لمنسوبي الشرطة الاتحادية على مواقع التواصل الاجتماعي ممن لم يستلموا رواتبهم لفترات طويلة وان أغلب هذه المناشدات لا يتم […]

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