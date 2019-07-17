2019/07/17 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان هام للنائب د.وحدة الجميلي

أن وفاة احد الموقوفين أثناء التحقيق في احدى مراكز الشرطة في النجف الاشرف يعد أنتهاك صارخ لحقوق الأنسان .

وأن هذا الخرق الدستوري يدعو الى وقفه حازمه وجادة من قبل الجهات المعنيه وفي مقدمتهم القائد العام للقوات المسلحه ووزير الداخلية ، وأن هكذا انتهاكات تكررت خلال الفتره الماضيه..حيث يعد ذلك انتهاكا صارخا للاعراف والمواثيق الدوليه كون المحتجزين أو الموقوفين هم على ذمة التحقيق ،

إذ ينبغي مراعاة الأطر القانونيه والدستورية والسياقات المتداوله التي تضمن فيها حقوق الانسان وعدم الاعتداء عليه باي شكل من الأشكال…ففي الوقت الذي نستنكر فيه ونشجب مثل هكذا اعتداءت من منطلق مسؤوليتنا كلجنة حقوق الإنسان النيابيه ، فإننا ندعو القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية إلى فتح تحقيق فوري وعاجل ومحاسبة المقصرين وتقديمهم للعداله للحد من هكذا ظواهر تخطف حق الانسان في الحياة وتسئ إلى سمعة العراق في المحافل الدوليه ومجلس حقوق الإنسان العالمي .

النائب

د.وحدة الجميلي

مقرر لجنة حقوق الإنسان النيابيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة وزير الداخلية الى فتح تحقيق فوري بوفاة موقوف أثناء التحقيق .) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة وزير الداخلية الى فتح تحقيق فوري بوفاة موقوف أثناء التحقيق .) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).