صور| جدول الامتحانات العامة لكافة المراحل الدراسية ( الدور الثاني)

2019/07/17 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون الامتحانات في أول يوم من الشهر الثامن (وزارة التربية)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة التربية، المديرية العامة للتقويم والامتحانات، عن جدول الامتحانات العامة للمراحل الدراسية كافة (الدور الثاني) للعام الدراسي 2018-2019.

قالت مديرية العلاقات العامة والإعلام في الوزارة، ببيان صدر في 17 تموز/يوليو، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "الامتحانات الدراسية الابتدائية ستبدأ يوم الخميس الموافق 1/8 وتنتهي يوم السبت الموافق 10/8/2019، إما المرحلة المتوسطة فستبدأ يوم الأحد الموافق 25/8 وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 3/9 ، إما المرحلة الاعدادية فستبدأ يوم 25/8 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 2/9/2019".

أوضحت أنه "إذا صادفت عطلة رسمية خلال أيام الامتحانات فينقل امتحان ذلك اليوم إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول أعلاه"، مشيرة إلى أن "الامتحانات تبدأ الساعة الثامنة صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد".

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