2019/07/17 | 17:03

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العراق يسعى لاستثمار الغاز من خمسة حقول نفطية

اكد وزير النفط ثامر الغضبان، الاربعاء، سعي الوزارة لاستثمار خمسة

حقول ضمن مشروع ارطاوي الغازي بطاقة تصل الى 600 مقمق ( قدم مكعب

قياسي) يوميا.وقال الغضبان في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع السفير الامريكي

في بغداد ماثيو تولر، عقب مراسيم التوقيع على مذكرة التفاهم لاستثمار

غاز ارطاوي بين شركة غاز الجنوب وشركة هانيول (Honeywell) الامريكية،

إن "الوزارة ومن خلال خططها الرامية لإستثمار الغاز من حقول عديدة

فانها اليوم تحقق خطوة مهمة في هذا الاطار لتعزيز الانتاج الوطني من

هذه الثروة وتوفير كميات جيدة من الغاز الجاف لرفد محطات الطاقة

الكهربائية والغاز السائل والمكثفات لأغراض الاستخدام الداخلي

والتصدير"، مبينا ان "المشروع يهدف الى استثمار الغاز من 5 حقول نفطية

وبطاقة تصل الى 600 مقمق".من جانبه اعتبر السفير الامريكي في بغداد "ماثيو تولر " ان "الشركات

الامريكية ومنها شركة هانيول تعمل بجد على المشاركة في تطوير

استثمارات جديدة بعيدة المدى ومنها مشروع استثمار غاز ارطاوي الذي

يهدف الى تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال زيادة القدرات المحلية

لانتاج الطاقة في العراق باحدث التكنلوجيا المتطورة ، فضلاً عن توفيره

الاف فرص العمل والتقليل من التلوث البيئي" .واوضح مدير عام شركة غاز الجنوب حيان عبد الزهرة ان "المشروع يعد من

المشاريع المهمة لاستثمار الغاز في عموم البلاد وفي محافظة البصرة

بشكل خاص حيث يهدف الى استثمار الغاز بطاقة تصل الى (300 ) مقمق مليون

قدم مكعب قياسي باليوم وصولاً الى (600 ) مقمق مليون قدم مكعب قياسي

باليوم في المرحلة الثانية للمشروع بما يعزز الانتاج الوطني من

الغاز".

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