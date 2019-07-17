2019/07/17 | 17:03

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أردوغان يدين الهجوم الذي استهدف موظفي القنصلية التركية في أربيل

الاربعاء

17

تموز

2019 :

04:45 pm

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أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الهجوم الذي استهدف "اليوم

الأربعاء" موظفين من القنصلية التركية بأربيل .

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