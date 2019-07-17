2019/07/17 | 17:03

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عاجل أردوغان: اتصالاتنا مستمرة مع العراقيين للعثور بسرعة على مرتكبي الهجوم

تأریخ التحریر: : 2019/7/17 16:40

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