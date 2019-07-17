الرئاسة التركية ترد على هجوم أربيل

2019/07/17 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالن، أنه سيتم الرد على هجوم أربيل بالشكل اللازم.

وقال كالن "سيتم الرد بالشكل اللازم على هجوم أربيل الشنيع وبدأت التدابير للعثور على مرتكبيه"..



يتبع

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