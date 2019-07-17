شاهد بالصور... اين قتل نائب القنصل التركي في أربيل؟

2019/07/17 | 17:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام كردية وتركية، اليوم الأربعاء، أول صور من مكان مقتل نائب القنصل العام التركي و2 من مرافقيه في محافظة أربيل في منطقة كردستان العراق....

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