تركيا تُعلق على مقتل موظفيها في أربيل: انطلقنا للبحث عن المجرمين

2019/07/17 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكدت وزارة #الخارجية #التركية، اليوم الأربعاء، مقتل أحد الموظفين في القنصلية العامة لتركيا لدى عاصمة إقليم #كردستان العراق، #أربيل، جراء هجوم بإطلاق نار شنه #مسلحون مجهولون.[…]

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