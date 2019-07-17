نائب: البرلمان يجمع تواقيع لدمج التربية بالتعليم

2019/07/17 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… كشف النائب عن تحالف البناء فاضل جابر، الأربعاء، عن وجود تحركات نيابية لدمج وزارة التربية بالتعليم العالي والبحث العلمي، عازيا الأمر لعدم وجود اتفاق سياسي بشأن مرشح التربية حتى الآن.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عددا من أعضاء مجلس النواب قاموا بجمع تواقيع نيابية للشروع بمقترح دمج وزارة التربية بالتعليم […]

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