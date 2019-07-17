مقتل دبلوماسي تركي ومواطن وإصابة آخر بهجوم مسلح استهدف مطعما في أربيل

2019/07/17 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم دبلوماسيون أتراك في هجوم استهدف مطعما في أربيل.

وأفادت مديرية أسايش أربيل في بيان، بمقتل أحد العاملين بالقنصلية التركية، ومواطن آخر وإصابة شخص، بهجوم مسلح استهدف مطعما في أربيل، لافتة الى أن عددا من موظفي القنصلية التركية كانوا متواجدين في المطعم.

واشار البيان الى أن القوات الأمنية في أربيل تطمئن مواطني المحافظة والمقيمين فيها وبالأخص الدبلوماسيين بأنها لن تسمح بأن يتزعزع الأمن والاستقرار في المدينة، وقد بدأت التحقيقات وسينال الجناة جزاءهم العادل.

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