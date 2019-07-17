الاقتصاد النيابية: سننهي سطوة الاحزاب والعوائل على شركات وزارة الصناعة والمعادن

2019/07/17 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة فرعية لإنهاء سطوة الأحزاب والعوائل على شركات وزارة الصناعة والمعادن.وقال الخزعلي، إن "لجنة الاستثمار والاقتصاد في مجلس النواب شكلت لجنة فرعية للتحقيق بقضية استيلاء عوائل وأحزاب على شركات وزارة الصناعة والمعادن".

وأضاف، أن "اللجنة ستباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة وتدقيق كافة العقود المبرمة داخل شركات الصناعة والمعادن، لافتا الى أن جميع المشاريع التي ترد فيها شبهات فساد سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء".

وأشار الى، ان "اللجنة ستباشر عملها دون أي ضغوط أو مساومات وسنكشف عن العوائل المسيطرة على الشركات".



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