2019/07/17 | 17:34

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استمرار توريد مكونات "إس-400" الروسيا إلى تركيا

أفادت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بوصول طائرتي شحن

روسيتين جديدتين تحملان مكونات من منظومة "إس-400" إلى تركيا.استمرار توريد مكونات منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة لليوم الخامس

على التواليوجاء في بيان صدر عن الوزارة: "لا يزال توريد أنظمة "إس-400" مستمرا".

وأضاف أن الطائرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة وصلتا إلى قاعدة

"أكينجي" الجوية.ووصلت إلى تركيا أمس الثلاثاء طائرات الشحن العاشرة والحادية عشرة

والثانية عشرة.وبدأ وصول أجزاء من منظومة "إس-400" الصاروخية الروسية إلى تركيا

الجمعة الماضية.من جانبه قال نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، في حديثه

لوكالة "انترفاكس" الروسية بأن روسيا تخطط لتنفيذ العقد نهائيا حول

توريد أنظمة "إس-400" إلى تركيا قبل نهاية عام 2019.

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