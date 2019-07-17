2019/07/17 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التخطيط تعلن عن تشكيل "خلية عمل"..



هذا هدفها

أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، تشكيلها خلية عمل لمتابعة الإجراءات

الخاصة بالمصادقة على خطط المشاريع الجديدة والمدارس للمحافظات لعام

٢٠١٩.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان ، ان

"الخلية برئاسة الوكيل الفني للوزارة، وعضوية مدير عام الاستثمار

الحكومي ومدير عام دائرة تخطيط القطاعات ومعاون مدير عام القطاعات

وعدد من رؤساء الاقسام".وأضاف ان "تشكيل هذه الخلية جاء بتوجيه من وزير التخطيط نوري صباح

الدليمي، في إطار مساعي الوزير وتوجهات الوزارة لتسهيل الإجراءات

واختصار الزمن لإنجاز الخطط السنوية في وقت مبكر، لتمكين الحكومات

المحلية من تنفيذ خططها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، وبالتالي ضمان

توفير الخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل"، مضيفا ان "الوزارة سبق

وان صادقت على خطط المشاريع المستمرة لجميع المحافظات في وقت مبكر من

هذا العام، الأمر الذي اسهم في استئناف العمل في الكثير من تلك

المشاريع".وأشار الهنداوي الى ان "اغلب المحافظات قدمت خططها لهذه المشاريع، وقد

اشّرت الوزارة عددا من الملاحظات الفنية بشإن عدد من تلك الخطط بغية

استكمالها من قبل الجهات المعنية في اسرع وقت ممكن، ليتسنى للوزارة

المصادقة عليها ومن ثم إطلاق التخصيصات المالية و تمت المصادقة على

الخطط المكتملة".وبين ان "المحافظات التي أرسلت خططها لبناء المدارس والمشاريع الجديدة

لعام ٢٠١٩ هي {الانبار، البصرة، صلاح الدين، النجف، بغداد، واسط،

المثنى، بابل، ذي قار، وكركوك}"، موضحا ان "بعضا من المحافظات

المذكورة قد تمت المصادقة على خططها، لاسيما الخاصة بالمدارس وارسلت

الى وزارة المالية لاطلاق الصرف وبعضها قيد التدقيق وبعضها الاخر تم

تأشير عدد من الملاحظات بشأنه وعلى المحافظات المعنية معالحة تلك

الملاحظات واعادة الخطة الى الوزارة بالسرعة الممكنة".ودعا الهنداوي "محافظات ديالى ونينوى وكربلاء وميسان والديوانية الى

الإسراع في انجاز خططها للمشاريع الجديدة وإرسالها الى وزارة التخطيط

لاقرارها"، مشددا على ان "إجراءات الوزارة سريعة ويسيرة بعيدة عن

التعقيد فضلا عن ان ابوابها مفتوحة أمام جميع المحافظات على مدار

الوقت، لمعالجة أي اشكالية او ملاحظة بشأن الخطط السنوية".ولفت الى ان "التخصيصات المالية للمشاريع الجديد سيتم اطلاقها خلال

الايام القريبة المقلة بعد استكمال إجراءات المصادقة على الخطط

السنوية"، مشيدا بـ "التعاون الجيد الذي تبديه مجالس المحافظات

والمحافظين مع وزارة التخطيط واستجابتها لمعالجة أي ملاحظات بشأن

المشاريع واليات الادراج".وشدد على "ضرورة الاسراع في انجاز الخطط من قبل الحكومات المحلية،

الأمر الذي ينعكس ايجابا على سرعة إكمال الإجراءات الخاصة بالإعلان

والإحالة والشروع بتنفيذ الخطط التي تتضمن بناء المدارس والمشاريع

الجديدة في قطاعات الماء والمجاري وإكساء وتبليط الشوارع ، بالإضافة

الى مشاريع اعادة الاستقرار ، وتأمين متطلبات العودة الطوعية

للنازحين".

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