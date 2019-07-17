خبير في الشؤون التركية يلوح بهجوم امريكا على الدبلوماسيين الأتراك

2019/07/17 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبير في الشؤون التركية دانيال عبد الفتاح إن قوات امريكا، في وقت سابق هاجمت القنصلية التركية واعتقلت الدبلوماسيين الأتراك في اربيل ، موكدا انها قام...

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