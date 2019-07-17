القوات التركية تدمر مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

2019/07/17 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ أربيل… دمرت القوات التركية، اليوم الأربعاء، أوكارا تابعة لمنظمة “بي كا كا”، في إطار عملية “المخلب – 2” المستمرة شمالي العراق.وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إطلعت عليه / بدر نيوز/، إن” القوات المشاركة في العملية استهدفت مخابئ وتحصينات ومغارات لحزب العمال الكردستاني”.وأضافت، أن “القوات دمرت مغارة مكونة من 5 غرف، […]

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